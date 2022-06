‘Gezellig druk’ op Burgumer merke

za 11 juni 2022 18.59 uur

BURGUM - Het was zaterdag 'gezellig druk' op de Burgumermerke in Burgum. Na twee jaar kon de markt weer eindelijk doorgaan. De organisatie was in handen van Burgum Events. In totaal waren zeventig kramen gevuld met de meest uiteenlopende goederen.

Met een temperatuur van 21 graden was het lekker vertoeven in het Burgum winkelcentrum. Het publiek wist de markt goed te vinden. Het was niet mega druk maar dat maakte het juist gemoedelijk en toegankelijk voor iedereen.

