Dokkumer fitnesscentrum overgenomen

di 07 juni 2022 10.59 uur

DOKKUM - Palestra Wellness en Fitnesscentrum in Dokkum is per 1 juni 2022 overgenomen door Stefan Gammauf en Hanna Atema. Het fitnesscentrum werd 17 jaar geleden opgericht door Jur Roemers. Roemers stopt er nog niet helemaal mee, zo laat hij weten. "Ik blijf trainingen geven bij The Box en je kunt bij mij nog steeds terecht voor Personal Training, uiteraard bij Palestra. Daarnaast blijf ik eigenaar van onze Happy Life 35 vestigingen in Burgum en Stiens en het sportcentrum in Hallum."

Voor Stefan en Hanna is de fitnessschool een grote droom die uitkomt. Stefan werkt al ruim 13 jaar bij Palestra en heeft een grote passie voor groepslessen. Hanna sport al jaren bij Palestra. Samen dronken ze hun eerste kop koffie in de lounge van Palestra en zijn inmiddels 4 jaar gelukkige partners. "We hebben mooie plannen en hebben er heel veel zin in om dit te gaan realiseren. Het mooie centrum wat Jur heeft opgebouwd voortzetten op onze eigen manier!"