Antieke schouw uit 1933 gestolen in Oudwoude

ma 06 juni 2022 11.01 uur

OUDWOUDE - Een antieke boot uit 1933 is afgelopen vrijdag gestolen in Oudwoude. Eigenaar Frâns Boersma is er nog beduusd van. Vooral ook omdat het gaat om een boot met geschiedenis.

Boersma: "De grootvader van zeilmaker Jan de Boer uit Oldeboarn heeft er kaas en aardappelen mee ge-vent (zeilend) bij de langsvarende skûtsjes. Het is nog een geklonken zeilschouw , zoals deze gemaakt werden in Grou, vandaar ook zijn benaming GWS schouw."

Voor Boersma is het te hopen dat hij snel weer verenigd wordt met zijn boot. "Het zou jammer zijn dat deze in het oud-ijzer zou verdwijnen." Hij hoopt dat getuigen zich melden of dat de dief tot inkeer komt. De boot is ontvreemd met de zwaarden eraan. De schouw werd inclusief trailer buitgemaakt. De rest van het tuig ligt nog thuis bij Boersma in de loods.

