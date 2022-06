Boot volledig uitgebrand op water bij Goengahuizen

za 04 juni 2022 19.32 uur

GOAIïNGAHUZEN - Op de Wide Ie bij Goengahuizen is zaterdag een boot volledig uitgebrand. De brandweer werd omstreeks 18.30 uur opgeroepen voor de brand.

Met een brandweerboot wist de brandweer de plek van de bootbrand te bereiken. De brand is daarna geblust. Het is onbekend wat de oorzaak van de brand is geweest. De plek waar de bootbrand was, betrof tussen camping De Polle en de plek van de pont naar het eiland.

