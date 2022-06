Ambulancehelikopter te bezichtigingen op Waddeneilanden

ma 30 mei 2022 14.38 uur

SCHIERMONNIKOOG - De ambulancehelikopter Medic 01 van dichtbij bekijken? Dat kan! Ter ere van het eerste lustrum maakt de helikopter woensdag 8 en donderdag 9 juni een tour langs de Friese Waddeneilanden.

Woensdag 8 juni staat de Waddenhelikopter van 10.00 - 12.00 uur op de helihaven van Vlieland en van 14.00 - 16.00 uur op de helihaven van Midsland/Terschelling. Donderdag 9 juni is de helikopter ’s ochtends tussen 10.00 - 12.00 uur te bezichtigen op de helihaven van Schiermonnikoog en 's middags van 14.00 - 16.00 uur op de helihaven van Ameland.

De opvallende gele ambulancehelikopter kan doorgaans rekenen op een toeloop van geïnteresseerd publiek. Tijdens een hulpverlening staat de aandacht voor de patiënt centraal, maar bij deze tour kan iedereen de helikopter uitgebreid van dichtbij bekijken en kennismaken met de crew. Aanmelden voor de tour is niet nodig.

Airbus H145

De ambulancehelikopter is van het type Airbus H145. Deze helikopter biedt genoeg ruimte voor zowel de benodigde middelen en materialen, als de mensen om ambulancezorg te kunnen bieden. De medische apparatuur in de helikopter is vergelijkbaar met de medische apparatuur in een ambulance.

24/7 paraat

Op vliegbasis Leeuwarden staat de helikopter 24/7 paraat voor ambulancevluchten vanaf de Friese Waddeneilanden naar een ziekenhuis op de vaste wal. De ANWB Medical Air Assistance vliegt deze helikopter in opdracht van Regionale Ambulancevoorziening Fryslân. Tijdens de tour is de reservehelikopter beschikbaar, om de continuïteit van de ambulancezorg per helikopter voor de Friese Waddeneilanden te waarborgen.