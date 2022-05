'Grand Café WALD viert opening met oproep aan Kollumers'

di 24 mei 2022 16.17 uur

KOLLUM - Na een verbouwing van een jaar doet het oude gemeentehuis van Kollum tegenwoordig dienst als Grand Café WALD. Om zich als nieuwkomers open te stellen voor de lokale cultuur, met in het bijzonder de keuken, doen exploitanten Willem Thies en Wierd Visser een speciale oproep aan de bewoners van Kollum.

Middels 'De Keuken van Kollum' wordt de lokale bevolking via social media opgeroepen een typisch Kollumer streekgerecht en/of oud familierecept te delen. Van de ingezonden gerechten worden er uiteindelijk drie geselecteerd, die vervolgens door de koks van WALD in een modern jasje worden gestoken.

Volgens Willem vertegenwoordigt de campagne helemaal wat Grand Café WALD wil uitdragen. "We hebben het oude gemeentehuis van Kollumerland omgetoverd tot een eigentijds grand café, zonder dat dit ten koste is gegaan van de authenticiteit van het monumentale pand. Door een oud streekgerecht of familierecept in een nieuw jasje te steken, doen we min of meer hetzelfde."

Op de vraag wat er uiteindelijk met de geselecteerde gerechten gebeurt, zegt Willem: "Na een uitgebreide proeverij, kiezen we tenslotte één gerecht dat de komende tijd op onze menukaart zal verschijnen, met als naam, die van de winnende inzender."

