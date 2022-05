Nieuw kunstwerk in Gytsjerk eert muziekman Marten Brouwer

ma 23 mei 2022 11.35 uur

GYTSJERK - In Gytsjerk werd afgelopen weekeinde een kunstwerk onthuld bij de oude boom in het centrum. Het beeld 'Ryk troch muzyk' is een eerbetoon aan wijlen Marten Brouwer.

In de jaren '40, '50 en '60 zorgde accordeonpedagoog Brouwer ervoor dat duizenden mensen met muziek in aanraking kwamen met zijn Brouwer's muziekschool. De school werd in 1946 opgericht in kreeg aanvankelijk een plek in zijn hok bij zijn woning aan de Nieuwe Straatweg 10. Al snel ontstonden vanuit zijn muziekschool in Friesland en daarbuiten dependances en orkesten. In 1963 is Brouwer overleden op 47-jarige leeftijd.

Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Oene van der Veen uit Gytsjerk. Een foto uit 1943 diende als inspiratie. Op de foto gaf Brouwer les aan een groepje kinderen zittend in het gras. Het monument is in brons uitgevoerd door Bronsgieterij van der Kleij.

