Wolf duikt regelmatig op in de regio

zo 22 mei 2022 13.20 uur

BEETSTERZWAAG - Het wolvenpaar dat zich heeft gevestigd in het Drents Friese Wold liet zich de afgelopen tijd regelmatig zien. Zo werd een van de twee zaterdag nog gespot bij Elsloo. Maar ook verder van het natuurgebied zijn ze te zien, zoals afgelopen donderdagochtend op de Liphústerheide.

"Niet heel opvallend"

Het beest liep vanaf de zuidkant van Beetsterzwaag richting Lippenhuizen. Wolfspotter Frenk de Heer houdt ze goed in de gaten. "Inmiddels heb ik de wolf al een aantal keer gezien en ook zelf op foto vast kunnen leggen nabij Appelscha. Een wolf kan wel een leefgebied hebben van zo'n 50 vierkante kilometer. Dus dat deze nu tot zelfs in Beetsterzwaag wordt gespot is niet heel opvallend".

Wolf in opspraak

Er is veel te doen om het wolvenpaar. Zo koste een vermoedelijke aanval van een wolf in maart het leven van vier schapen in Ureterp. Eerder die maand werd al bekend dat Provincie Fryslân €200.000 beschikbaar stelt voor preventiemaatregelen. Dit om schade door een wolf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van elektrische rasters.

Daarnaast zijn er veel tegenstanders van de wolf in Nederland. Zij vinden dat de wolf hier niet thuis hoort.

