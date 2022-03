200.000 euro voor dierhouders om wolf op afstand te houden

wo 23 maart 2022 13.20 uur

DRACHTEN - Vanaf 12 april aanstaande kunnen dierhouders gebruik maken van een subsidie voor de aanschaf van preventiemaatregelen om schade door een wolf te voorkomen. Dat kan in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebied, waar de kans op wolvenactiviteiten het grootst is. De provincie Fryslân stelt 200.000 euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van materiaal om schade aan landbouwdieren door de wolf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van elektrische rasters.

Dierhouders die vanaf 14 december 2021 preventieve maatregelen hebben aangeschaft, kunnen onder voorwaarden met terugwerkende kracht ook een aanvraag indienen. Daarnaast is in de subsidieregeling een 'calamiteitenregeling’ opgenomen. Hierdoor kan een grondeigenaar die te maken krijgt met veel schade en net naast het vastgestelde gebied ligt, ook tijdelijk gebruik maken van de subsidieregeling. Er moet dan sprake zijn van drie aanvallen binnen zeven dagen, in één of twee aan elkaar grenzende gemeentes. Daarbij moeten één of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als 'dood door wolf niet uit te sluiten'. Een aanvraag moet binnen twee weken na de derde aanval binnen zijn.

Commissie

De Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân wordt officieel omgevormd tot de Gebietskommisje Wolf (GW). Nu er een wolvengebied is aangewezen, gaat de commissie aan de slag met een schadepreventieplan voor dat gebied. In dat plan komen onder andere maatregelen te staan om schade door de wolf aan landbouwdieren zoals schapen te voorkomen.

Ook wordt er in Friesland een wolvenconsulent aangewezen die samenwerkt met de GW. Een wolvenconsulent kan houders van landbouwdieren kosteloos op maat adviseren en biedt hulp bij het aanvragen van een subsidie. Dit moet dierhouders helpen de preventieve maatregelen eenvoudiger in te passen in het bedrijf.

Wolf in Friesland

In Friesland is volgens de provincie Fryslân (nog) geen wolf gevestigd, maar de in Drenthe gevestigde wolf is ook in het zuidoosten van de provincie gezien. Daarom zet de provincie in op deze actiepunten en beantwoord daarmee aan de vraag van de 'mienskip'. In totaal kost het de provincie 344.000 euro tot en met 2024.