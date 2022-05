Zeilschip Ecolution van wijlen astronaut Wubbo Ockels met pech in Dokkum

ma 16 mei 2022 18.55 uur

DOKKUM - Maandagmiddag heeft zeilschip Ecolution van wijlen astronaut Wubbo Ockels een uur lang in het Dokkumer Grootdiep voor anker gelegen.

Het 26 meter lange zeilschip voer tussen de Hegedyksterbrêge en de Schreiersbrug toen het problemen kreeg met de schroeven. Mogelijk heeft er iets in de schroeven gezeten.

Het scheepvaartverkeer kon het zeilschip met enige voorzichtigheid passeren. Na een uur kon de schipper via de marifoon aan de centrale bediening It Swettehûs in Leeuwarden melden dat het probleem was opgelost. Het schip kreeg daarop direct groen licht om door de Schreiersbrug te varen.

De Ecolution werd in opdracht van oud-astronaut Wubbo Ockels tussen 2007 en 2010 gebouwd. In oktober 2011 voer de Ecolution ook door Dokkum met Wubbo aan het roer. Na het overlijden van Wubbo Ockels kwam het zeilschip in eigendom van Wadduurzaam en heeft een ligplaats in de haven van Lauwersoog.

