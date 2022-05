Drachtster (52) gewond bij ongeluk met speedboot

zo 15 mei 2022 11.47 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige man uit Drachten is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval met zijn speedboot. Het ongeval vond omstreeks 18.30 uur plaats op de Potmarge in Leeuwarden.

Het slachtoffer voer onder de Sixmabrug door en botste met zijn hoofd tegen de brug. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Het slachtoffer is per ambulance met zwaar letstel overgebracht naar het ziekenhuis. De boot is door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek.

