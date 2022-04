Reuzenrad van 50 meter hoog komt weer naar Drachten

za 30 april 2022 13.00 uur

DRACHTEN - Ook dit jaar haalt ondernemersvereniging Ha&Ie en de gemeente Smallingerland het hoogste reuzenrad van Nederland naar Drachten. Bijna de hele maand mei kunnen bezoekers op De Markt rondjes draaien in het 50 meter hoge mobiele reuzenrad.

Hij draait vanaf donderdag 5 mei tot en met zondag 29 mei. Bezoekers kunnen van 11.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's avonds tegen betaling plaatsnemen in het bijzondere gevaarte. Aansluitend zijn er volop festiviteiten aan de voet van het reuzenrad.

Corona-jaren

Na twee moeizame corona-jaren wil de ondernemersvereniging Ha&Ie weer een leuk activiteit organiseren om meer mensen naar Drachten te trekken. Met het kopen van een ticket steunen mensen bovendien de middenstand en winkeliers op ludieke wijze.

Tickets kunnen worden besteld op www.gastvrij-drachten.nl. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen in de voorverkoop 5 euro per rit. Vanaf 13 jaar is een ticket in de voorverkoop 7 euro. Uiteraard kunnen tickets ook aan de kassa gekocht worden. Dan geldt: tot en met twaalf jaar 7 euro. Dertien jaar en ouder betaalt 9 euro.

20.000 euro subsidie

De gemeente steunt het initiatief van de winkeliersvereniging Ha&Ie met een subsidie van 20.000 euro. Naast het reuzenrad zullen er optredens en feestelijkheden zijn op het horeca-plein. Ook zijn er diverse foodtrucks aanwezig. De laatste dag zal worden gecombineerd met een lentefair.

Succes

Het is niet de eerste keer dat het hoogste reuzenrad naar Drachten komt. Vorig jaar kon er een week lang gebruik worden gemaakt van het reuzenrad. Dit was een enorm succes. Ook toen werd er al volop genoten van het uitzicht op 50 meter hoogte boven Drachten.