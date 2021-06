Reuzenrad van 50 meter hoog komt naar Drachten

ma 21 juni 2021 13.03 uur

DRACHTEN - Op de Markt in Drachten komt eind juli een reuzenrad van 50 meter hoogte te staan. De ondernemersvereniging Ha&Ie en gemeente Smallingerland zijn verantwoordelijk voor deze actie. Het gaat om het grootste mobiele reuzenrad van Nederland. Hij draait vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 1 augustus.

Bezoekers kunnen van 12.00 uur 's middags tot 22.00 uur 's avonds tegen betaling plaatsnemen in het bijzondere gevaarte. Het kleurrijk verlichte reuzenrad garandeert een gezellig uitje voor jong en oud én prachtige vergezichten over Drachten en omgeving.

Trekpleister voor bewoners én toeristen

Afgelopen maanden waren zwaar voor de middenstand en winkeliers van Drachten. Toch bleven vele inwoners het centrum trouw bij het doen van boodschappen binnen de mogelijkheden die er waren. Er werd online gewinkeld en ook waren er mogelijkheden om via windowshopping producten te kopen.

Ondernemersvereniging Ha&Ie en gemeente Smallingerland werken continu aan een fijn en aantrekkelijk centrum. Het idee is dat het reuzenrad een mooie trekpleister zal zijn voor het centrum van Drachten. Ook hopen de winkeliers weer vele toeristen te mogen begroeten. Afgelopen zomer viel op dat er veel mensen van ver kwamen om een bezoek te brengen aan Drachten. De kans is groot dat ook dit jaar vele toeristen Drachten weten te vinden.

'Steun ons winkelcentrum'

Met het kopen van een ticket steunen mensen bovendien de middenstand en winkeliers op ludieke wijze. Bestel nu alvast je online ticket op www.gastvrijdrachten.nl. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen in de voorverkoop 5 euro per rit. Vanaf 13 jaar is een ticket in de voorverkoop 7 euro. Uiteraard kun je je tickets ook aan de kassa kopen. Dan geldt: tot en met twaalf jaar betaal je 7 euro. Dertien jaar en ouder betaalt 9 euro.

