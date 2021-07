Drachten gezien vanuit reuzenrad

za 24 juli 2021 21.05 uur

DRACHTEN - Het vijftig meter hoge reuzenrad op de Markt in Drachten kan bijna niet gemist worden. In de 36 gondels kunnen bezoekers een rondrit maken in het rad en dat levert een prachtig mooi uitzicht op.

Het reuzenrad is een initiatief van de ondernemingsvereniging van Drachten.

FOTONIEUWS