Postuum eerbetoon aan oprichter muziekschool Jitze Nicolai

zo 24 april 2022 11.20 uur

BUITENPOST - Er komt een postuum eerbetoon aan Jitze Nicolai uit Buitenpost (1939-2019). Na zijn overlijden bleek dat hij een handgeschreven oeuvre had achter gelaten. De heer Jitze Nicolai zijn hele leven was muziek. Van jongs af aan leefde hij voor de muzikale klanken. Na voltooiing van de studie aan het conservatorium in Utrecht is Nicolai in Buitenpost terecht gekomen. Daar richtte hij samen met zijn eerste vrouw Loes Coïni de muziekschool op. De huidige welbekende Streekmuziekschool De Wâldsang.

Eén van zijn leerlingen Ido Gerard Kempenaar (1980) uit Buitenpost, thans dirigent van diverse orkesten en musicus in onder andere het Orkest van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn, heeft veel met Jitze Nicolai gewerkt. Na zijn pensionering bezocht Ido hem elke week. In de muziekkamer op de Achtkant te Buitenpost is er veel inspiratie opgedaan door beide musici. Zij verstonden elkaar heel goed want zij spraken beiden dezelfde muzikale taal.

In 2018 liet de gezondheid van de heer Jitze Nicolai het niet meer toe dat Ido hem kon bezoeken. Hij heeft dit Ido persoonlijk gezegd. Hij belde Ido op met de boodschap: "Ido je kan niet meer komen, ik ben te zwak..."

In 2021, twee jaar na het overlijden, kwam Ido in contact met Trudy Nicolai-van der Linden, zijn tweede echtgenote. Trudy vertelde dat de muziekkamer van haar man Jitze vol lag met partituren en muziekliteratuur. Diep onder de indruk van elkaars ontmoeting hebben zij besloten dat Ido de muziekkamer ging ordenen.

Dat is gebeurd en dit was de kans voor Ido Kempenaar om zich te verdiepen in het muzikale werk van de heer Jitze Nicolai. Ido is het door de heer Jitze Nicolai handgeschreven oeuvre gaan digitaliseren. De heer Jitze Nicolai zei altijd: "Ik ben een componist, niet een grote, maar ik ben er wel een".

Omdat Ido Kempenaar zeer onder de indruk was van de kwaliteit van het oeuvre, heeft hij contact opgenomen met Omrop Fryslân met de vraag of voor de muzikale 'pareltjes' van de heer Jitze Nicolai belangstelling was. Omrop Fryslân heeft hierop positief gereageerd.

Op zaterdag 30 april 2022 worden in de Kruiskerk te Buitenpost in samenwerking met de heer Bienze IJlstra (1954) de gehele dag opnames gemaakt van het georkestreerde Liedboek voor de Kerken. De heer Bienze IJlstra is 46 jaar verbonden geweest met Streekmuziekschool De Wâldsang. Leden van Brassband Halleluja Menaam en gastmusici waaronder een van de heer Jitze Nicolai zijn eerste leerlingen, de heer Auke van der Merk Sr., de heer Geert van der Heide, organist en saxofoniste Femke IJlstra zullen zijn composities ten gehore brengen. De opnames zullen door Omrop Fryslân worden gebruikt voor hun programma Prelude en voor het Koperkanaal.

Op zondag 1 mei 2022 wordt er een speciale eredienst gehouden ter nagedachtenis van de heer Jitze Nicolai. Hierin zullen muzikale werken van zijn hand ten gehore worden gebracht wederom door de leden van Brassband Halleluja Menaam en gastmusici.

De eredienst vangt aan om 9.30 uur in de Kruiskerk, Voorstraat 15 te Buitenpost waar de heer Jitze Nicolai jarenlang organist was. Een ieder is welkom om deze dienst bij te wonen.

Vermeldingswaardig is het feit dat een kerstcantate ook gecomponeerd door de heer Jitze Nicolai, ten gehore zal worden gebracht door Koperensemble Koperguod en een Projectkoor onder leiding van Ido Kempenaar en Andries Kramer tijdens de kerstnachtconcerten die plaats zullen vinden in Blauhûs (22 december), Harlingen (23 december) en in Buitenpost in de Kruiskerk op 24 december 2022.