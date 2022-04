Na twee jaar weer een Kollumerkatloop

vr 22 april 2022 23.03 uur

KOLLUM - Nadat de edities van de Kollumerkatloop van 2020 en 2021 geen doorgaan konden vinden, werd vrijdagavond om half acht het startsein van de 19e Kollumerkatloop gegeven door wethouder Breeuwsma. De Kollumerkatloop is inmiddels een begrip in Kollum en de wijde omgeving.

Er waren twee afstanden, de 6.4 km en de 13,8 km. De deelnemers die voor de kortste afstand kozen liepen het 'rondje’ Hesseweg, Goudberg, Zevenhuisterweg, weer richting Kollum. Terwijl het langste parcours ook via de Hesseweg naar Burum liep en weer terug. Er verschenen 200 deelnemers aan de start.

Langs de route stond veel publiek de hardlopers aan te moedigen. Debbie Land en Siemon Waalkens van Het Hart van Kollum deden de route in de rolstoel. Bij de 6,4 KM bij heren was Finn van Dijmen de snelste 21,48 en bij de dames was Trudie Veenstra in een tijd 27,00 de snelste. En bij de 13,8 KM waren Folkert Visser 53,10 en Rianne Harmsen 59,31 de snelsten.

FOTONIEUWS