(Gouden)eieren zoeken bij de Spitkeet

ma 18 april 2022 21.24 uur

HARKEMA - Op Paasmaandag werden er weer eieren gezocht bij de Spitkeet in Harkema. Op het grote terrein van het themapark waren door vrijwilligers houten eieren verstopt. Bij vijf gevonden eieren konden deze worden geruild voor een echt ei om te beschilderen.

Naast de houten eieren waren er gouden eieren verstopt. De gouden eieren leverden een leuke verrassing op. Als speciale attractie voor de jeugd was er ook nog een mini-kermis. Met een zweefmolen, eendjes, vissen en een suikerspinmachine.

Naast de activiteiten voor de jeugd waren ook de huisjes open. Vrijwilligers vertelden in de huisjes over het themapark en over het leven van de mensen die in zulke huisjes hebben gewoond. In een van de huisjes kon men een eenden-korfvlechter aan het werk zien.

