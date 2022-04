Eindelijk: gemeenten keren energietoeslag uit

wo 13 april 2022 10.10 uur

BURGUM - De meeste gemeenten in de regio zijn inmiddels bezig met het uitkeren van de energietoeslag. Veel huishoudens zaten daar op te wachten en WâldNet ontving veel vragen hierover. De gemeente Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen geven aan dat de grootste groep mensen voor 1 mei 800 euro op de rekening kan verwachten.

Door de stijgende gasprijzen wordt de energierekening voor veel mensen een stuk duurder. De regering heeft besloten om aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een bedrag van € 800 uit te keren voor het betalen van de energierekening.

In de gemeente Smallingerland kon vanaf 1 april de toeslag aangevraagd worden. De energietoeslag wordt maximaal 1 keer per huishouden uitbetaald en de grootste groep ontvangt automatisch de bijdrage. Mensen voldoen aan de voorwaarden als het inkomen niet hoger is dan 115% van de bijstandsnorm en in een zelfstandige ruimte wonen.

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn nog bezig met het afhandelen van de energietoeslag.

Wilt u meer weten? Klik dan rechtsreeks op uw gemeente (de link) in de tekst hierboven.

Poll: Wat doe jij om energie te besparen?

Alles wat mogelijk is 40%

Minder vaak / lang douchen 4,4%

Verwarming lager gezet 26,7%

Helemaal niets 28,9%

45 stemmen - poll is beëindigd