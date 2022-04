Burgemeester Kramer opent toeristenseizoen Dokkum

ma 11 april 2022 12.12 uur

DOKKUM - Burgemeester Johannes Kramer ontving vrijdagmiddag de eerste editie van Dokkum Magazine 2022 uit handen van de redactie van het blad. Dit was tegelijkertijd ook de start van het toeristenseizoen in Dokkum en omstreken.

Toeristisch Informatie Punt Dokkum organiseerde samen met Dokkum Magazine en de stichting Promotie Dokkum de gezamenlijke start van het toeristenseizoen. In Museum Dokkum start een nieuwe, tijdelijke expositie over 77 jaar vrijheid in Dokkum. De activiteiten van de stichting Stadsfeesten Dokkum tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn de eerste grote publieksevenementen in Dokkum.

Expositie 77 jaar bevrijding

De start van het toeristenseizoen was ook de start voor de nieuwste tentoonstelling van Museum Dokkum. Vanaf 8 april is een indrukwekkende expositie te zien over over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Dokkum, 77 jaar geleden. Er zijn veel oude foto’s van de Dokkumer bevrijding te zien en diverse attributen en documentatie die in de oorlog gebruikt werden. Het museum bevindt zich in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618. Openingstijden zijn te vinden op www.museumdokkum.nl.

Stadsfeesten

De eerste grote activiteiten die de komende tijd in de stad plaatsvinden worden onder andere georganiseerd door de stichting Stadsfeesten. Zij organiseert tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag verschillende activiteiten voor alle doelgroepen. Ook organiseert Stichting Stadsfeesten Dokkum jaarlijks een kunstmarkt en een zomerfair (voorheen brocantemarkt) en 1x in de vier jaar de Grote Stadsfeesten. Allemaal grote publieksevenementen die vroeger door de gemeente werden georganiseerd en nu door een enthousiaste groep vrijwilligers zijn op- en aangepakt.

Redactie, ondernemers, ambassadeurs en vrijwilligers

Het hele jaar wordt er gewerkt aan het Dokkum Magazine, waarmee iedere Dokkumer de stad kan promoten door hem zelf ook te verspreiden. Professionele tekstschrijvers, fotografen en redacteuren starten bijna direct na het verschijnen van een nieuwe editie met het verzamelen van mooie beelden en aansprekende verhalen over Dokkum. In de nieuwe editie is het hoofd interview met kunstenares Birthe Leemeijer die de IJsfontein in Dokkum ontwierp. Verder staat het magazine vol met leuke uitjes, mooie routes in de omgeving van Dokkum, interessante verhalen en nog veel meer.

Dokkum Magazine 2022

Dokkum Magazine bevat verhalen over Dokkum en de regio, bekende en minder bekende Dokkumers en nog veel meer. Het blad wordt in een oplage van 25.000 stuks verspreid door bezorgers Jan de Jager en Sicco Zandt, die langsgaan bij culturele instellingen, winkels, restaurants, hotels, B&B ’s, jachthavens en campings in een grote regio rond Dokkum. In Dokkum is Dokkum Magazine 2022 onder andere verkrijgbaar bij Van der Gang herenkleding, Albert Heijn Dokkum en tal van winkels en bedrijven in en rondom de historische binnenstad van Dokkum.