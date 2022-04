Traumaheli-inzet voor gevallen fietser in Burgum

za 26 maart 2022 15.13 uur

BURGUM - De traumahelikopter kwam zaterdagmiddag met het Mobiel Medisch Team ter plaatse voor een ongeval met een fietser op de Tussendijken bij Burgum. Een fietser was ten val gekomen toen hij samen met zijn dochter te fietsen was. Op een bepaald moment kwamen de sturen in elkaar waarbij de man ten val raakte.

De man viel met zijn hoofd op het wegdek en raakte hierbij buiten westen. Twee ambulances kwamen als eerste ter plaatse voor de hulpverlening. Het personeel werd daarna geholpen door een arts die met de helikopter ter plaatse was gekomen. De politie liet weten dat de gewonde man later in elk geval weer aanspreekbaar was.

