Cel voor corona-ontkenner na bedreigen kamerlid en loco-burgemeester

wo 23 maart 2022 16.49 uur

OLDEBERKOOP - Een 60-jarige man uit Oldeberkoop is voor het bedreigen van Sandra Korthuis als waarnemend burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf en de Groningse Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De man kreeg ook een contact- en locatieverbod opgelegd met beide slachtoffers.

De man was het niet eens met de coronamaatregelen. Zijn vrouw heeft een brocantewinkel en moest die, als niet essentiële winkel, begin dit jaar sluiten. "Wie bepaalt dat", zei de man tegen de rechter. Zijn vrouw opende de winkel toch en kreeg hiervoor een boete van 5000 euro opgelegd. De man stuurde vervolgens uit onvrede Korthuis dreigmails en bedreigde de politica op sociale media.

Extra sloten op de deur

De dreigementen kwamen bij Korthuis en Paulusma hard binnen. "Hij wist waar ik woon, zo schreef de man op Facebook. Ik voelde mij sindsdien onveilig in mijn eigen huis", zei de parlementariër. "Hoe vertel je het aan de kinderen waarom er extra sloten op de deuren moeten. Voor hen zijn deze dreigementen ook zichtbaar", zei ze. Burgemeester Korthuis wilde de man niet meer in haar buurt hebben, zei ze.

Respect

De rechter vindt dat de man ernstig over de grens is gegaan. "Niet lang geleden gingen bestuurders op hun fiets naar hun werk. Dit kan tegenwoordig niet meer. Hier voor mij zit een bijna huilend Tweede Kamerlid. We moeten terug naar de tijd dat we met respect met elkaar omgaan", zei de rechter. De Fries bekende het versturen van de dreigementen per mail en Facebook, op één email na. De man was op de dag van de verzending in Amsterdam. "Iemand anders moet dat hebben gedaan", zei hij.

Spijt

De bewuste mail werd als verwijderd teruggevonden op de computer van de Fries. Ook die bedreiging werd hem eveneens aangerekend. De man bond op zitting in. Hij had het niet zozeer bedoeld. Politica Paulusma kende hij niet eens. Wel de partij die zij vertegenwoordigt, maar waar hij tegenwoordig niets (meer) mee had. Hij toonde spijt richting het Groningse slachtoffer, maar de burgemeester hoorde geen enkele vorm berouw.

'Er komen tribunalen'

Korthuis probeerde begin januari nog met de Fries en zijn echtgenote in gesprek te komen. Enkele dagen daarvoor was er nog een opstootje voor de winkel van de echtgenote, nadat zij die toch open had gegooid. Een groep demonstranten en een paar trekkers hielden de agenten op afstand. Het openen van haar winkel leverde de vrouw toch een boete op. Die boete kwam tijdens het gesprek met de burgemeester ter sprake. Grimmig beet de Fries Korthuis toe: "Er komen tribunalen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren."

De officier van justitie eiste een celstraf van zes weken, waarvan twee weken voorwaardelijk. "De bestuurders moeten zonder belemmering hun werk kunnen doen. Meneer is gruwelijk de fout ingegaan", zei de aanklager. De rechter was het met de officier van justitie eens dat alleen een celstraf gepast is, maar rekte het voorwaardelijke deel fors op. "U bent eerder voor zoiets met justitie in aanraking geweest, de kans is te groot dat u dit weer doet", zei de rechter.