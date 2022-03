De Fontein wordt opvanglocatie voor vluchtelingen

di 22 maart 2022 14.54 uur

DAMWâLD - Het oude schoolgebouw de Fontein in Damwâld wordt een tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Dantumadiel kan in het pand aan de Foarwei 30 vluchtelingen onderdak bieden. Het is de eerste opvanglocatie in Dantumadiel.

De voormalige school wordt nu ingericht om de komst van de Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. Het gebouw kan maximaal een jaar gebruikt worden als crisisopvang. "Het is nog niet bekend óf en wanneer er vluchtelingen naar Damwâld komen. Uiteraard willen wij hen graag een veilig en goed onderkomen bieden", vertelt burgemeester Klaas Agricola. "De kans is ook groot dat er meer opvangplekken nodig zijn. We krijgen meerdere plekken aangeboden, maar kiezen eerst voor een wat grotere locatie. Dit maakt het beheer beter beheersbaar dan de kleinere opvangplekken verspreid in de gemeente."

De instroom van de vluchtelingen naar de diverse opvanglocaties in Friesland, vindt gecoördineerd plaats via het 'overstappunt' in Heerenveen. De plaatsing van vluchtelingen op opvanglocaties wordt uitsluitend gedaan door het zogenoemde Fries Coördinatie Punt (FCP).