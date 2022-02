Omgezaagd bord Staatsbosbeheer stond er illegaal

zo 20 februari 2022 20.37 uur

DROGEHAM - Het omgezaagde bord in de Drogehamstermieden bij Drogeham stond er illegaal. Dat is na ruim een week duidelijk geworden bij navraag van WâldNet. Een boswachter maakte het nieuws op 8 februari bekend. Het bord was vermoedelijk omgezaagd door een boze hondenbezitter omdat er op stond: 'geen toegang voor honden'.

Onrechtmatig

Naar aanleiding van dit nieuws ontving WâldNet een anonieme mail met daarin de tekst: "Vandalisme is niet goed te keuren, maar Staatsbosbeheer handelt onrechtmatig door het bord te plaatsen op grond die niet van hen is......" Deze melding was interessant genoeg om navraag te doen.

Geen vergunning

Het kostte de gemeente Achtkarspelen even wat dagen om antwoord te vinden. De gemeente laat weten: "Voor het plaatsen van het bord is een omgevingsvergunning nodig. Ons is niet bekend dat voor het bord een omgevingsvergunning is verleend." De openbare weg is bovendien in eigendom van de gemeente.

Geen verbod voor honden

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Achtkarspelen 2020 (APV) geldt er verder geen verbod op het uitlaten van een hond. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen onder toezicht.

Vermoedelijk is het bord geplaatst aan de weg zodat niet alle ingangen voorzien hoefden te worden van een bord. De gemeentelijke regels zijn namelijk niet van toepassing op de natuurgebieden van Staatsbosbeheer die langs de bewuste weg gelegen zijn.