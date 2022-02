Boom verwijderd in Goudbloemstraat

za 19 februari 2022 09.40 uur

MUNNEKEZIJL - Medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân waren zaterdagochtend al weer druk in de weer. In de Goudbloemstraat was een grote boom geveld door de harde wind. Hij is in stukken gezaagd en opgeruimd zodat de weg weer te gebruiken is.

FOTONIEUWS