Thús Wonen plaatst ook zonnepanelen op bedrijfspand

wo 16 februari 2022 17.02 uur

DOKKUM - Thús Wonen plaatste begint dit jaar 226 zonnepanelen op het dak van haar eigen bedrijfspand. Een groen gebaar richting het milieu. Thús Wonen biedt sinds 2019 een groot deel van haar huurders zonnepanelen aan. De huurders profiteren direct omdat de lagere energielasten zorgen voor lagere woonlasten. Daarnaast leidt het tot een vermindering van de CO2-uitstoot en draagt het bij aan een beter milieu.

Betaalbaar wonen

Manager Service & Onderhoud Jan Visser vertelt dat betaalbaar wonen voor de huurders een belangrijk onderwerp is. “Betaalbaar wonen betreft niet alleen de huurprijs, maar ook de woonlasten. Afhankelijk van de oppervlakte van de woning, de stand van en de ruimte op het dak worden er 6 tot 10 zonnepanelen op een woning geplaatst. De besparing voor de huurder is een combinatie van het aantal zonnepanelen en het energiegebruik. Het kan vele euro’s per jaar schelen. Dat is een mooie stap op het gebied van betaalbaarheid”, aldus Jan Visser.

Ook zonnepanelen op bedrijfspand

“Het plaatsen van zonnepanelen past in de duurzaamheidsopgave die Thús Wonen voor ogen heeft”, vertelt projectleider John te Nijenhuis. Op dit moment heeft ongeveer 75% van de woningen een groen label. Het doel is om uiteindelijk een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Afgelopen jaar onderzocht Thús Wonen de mogelijkheid om het eigen bedrijfspand te voorzien van zonnepanelen. “Eind januari zijn de 226 panelen geplaatst. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 2.730 kWh per jaar. De energiebesparing van de zonnepanelen op het dak van Thús Wonen wordt geschat op 88.610 kWh per jaar. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van 32 huishoudens per jaar”.

Lagere energielasten, een mooie besparing

In 2019 startte Thús Wonen met het plaatsen van zonnepanelen. In dat eerste jaar werden 528 woningen voorzien van zonnepanelen. In 2020 kregen 1.077 woningen zonnepanelen en eind 2021 heeft Thús Wonen ruim de helft van haar woningen voorzien van zonnepanelen. Een mooi resultaat dat samen met de huurders is behaald. Uit het Woonbelevingsonderzoek kwam naar voren, dat huurders duurzaamheid en het plaatsen van zonnepanelen belangrijk vinden. Het doel is om de komende jaren ruim driekwart van de woningen te voorzien van zonnepanelen. Dit levert een mooie besparing op van de energielasten in het voordeel van de huurders.