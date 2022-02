Bestuurder (38) aanrijding Buitenpost meldt zich op politiebureau Dokkum

zo 06 februari 2022 11.17 uur

BUITENPOST - De bestuurder die zaterdagavond een 18-jarige fietser uit de gemeente Westerkwartier heeft aangereden bij Buitenpost heeft zich zondagochtend op het politiebureau in Dokkum gemeld. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Het gaat om een 38-jarige man uit Kollum.

De politie laat weten dat zij nu in gesprek gaat met de bestuurder over wat er gebeurd is. De politie laat weten nog wel op zoek te zijn naar getuigen.