Politie zoekt bestuurder die fietser (18) aanreed

zo 06 februari 2022 11.02 uur

BUITENPOST - De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder die zaterdagavond een 18-jarige fietser uit de gemeente Westerkwartier heeft aangereden. Het ongeval vond plaats op de Parallelweg in Buitenpost. Het slachtoffer fietste met twee andere fietsers in de richting van Gerkesklooster toen ze van achteren werden aangereden. De automobilist reed na het ongeval door in zijn zwarte / donkerkleurige voertuig.

De politie laat weten dat agenten inmiddels gesproken hebben met getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren en het onderzoek is gaande. Het slachtoffer raakte door de aanrijding buiten westen en werd later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie roept de bestuurder op om zich te melden: "Wij willen de bestuurder van het betrokken voertuig met klem vragen zich wel bij ons te melden. Mensen die meer weten over dit ongeval worden gevraagd dit aan de politie door te geven. Ook hebben getuigen ten tijde van het ongeval een voertuig uit tegengestelde richting zien komen rijden. Ook deze bestuurder vragen wij zich bij ons te melden, omdat hij of zij mogelijk iets gezien heeft."

Update

De bestuurder heeft zich inmiddels gemeld (klik voor meer info).