Automobilist rijdt door na aanrijding met fietser

za 05 februari 2022 20.56 uur

BUITENPOST - Een automobilist is zaterdagavond doorgereden nadat hij/zij in aanrijding was gekomen met een fietser. Het ongeval gebeurde omstreeks 20.25 uur op de Parallelweg in Buitenpost.

De fietser was met nog twee fietsers onderweg toen het ongeval gebeurde. Het slachtoffer werd op een zeker moment geraakt en de fiets kwam na de aanrijding op de kop in een hek terecht terwijl de jongen werd gelanceerd. Hij viel enkele meters verderop op de grond.

Het slachtoffer raakte bewusteloos en hij is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij is omstreeks 21.25 uur overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek naar toedracht

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval en om nog te kunnen ontdekken wie de veroorzaker is geweest. De bestuurder zou in een zwarte auto hebben gereden.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

