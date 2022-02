Politieauto zonder kentekenplaat op Schiermonnikoog

ma 31 januari 2022 17.20 uur

SCHIERMONNIKOOG - Een dienstauto van de politie op Schiermonnikoog mist momenteel een kentekenplaat aan de voorzijde. Dat laat de politie weten via social media. De politie denkt dat de kentekenplaat vermoedelijk verloren is tussen paal 3 en 7 op het pad onder aan de duinen of bij het begin van het strand.

Mocht u de plaat aantreffen kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of gewoon even aanbellen bij het politiebureau.