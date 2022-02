Coronaprotest met vrachtwagens rijdt Elfstedentocht

zo 30 januari 2022 17.14 uur

HOLWERD - Zo'n 40 tot 50 vrachtwagens en enkele trekkers reden zondag de Elfstedentocht als demonstratie. De stoet werd gevolgd door honderden auto's die er achteraan reden. Om 17.00 uur passeerde de groep Holwerd, op weg naar Dokkum en Leeuwarden.

Het gaat om een grootschalig coronaprotest onder de naam Convoy of Freedom. Het idee is geïnspireerd op de acties die afgelopen week plaatsvonden in Canada. Vanuit het hele land reden aldaar truckers naar de hoofdstad Ottawa. De aanleiding voor de protesttocht zijn de coronamaatregelen. In Canada gaat het hoofdzakelijk om het feit dat chauffeurs verplicht gevaccineerd moeten zijn maar van en naar de Verenigde Staten te rijden.

Toeterend door de dorpen

De chauffeurs en automobilisten hebben zondag urenlang gereden om alle elf steden aan te doen. In de dorpen werd er luid getoeterd tijdens het passeren. Langs de route hadden her en der wat groepjes mensen zich verzameld om te komen kijken.

FOTONIEUWS

Poll: Met welke coronamaatregel heeft u het meeste moeite?

het mondkapje 20,7%

de vaccinatie 10,3%

het coronatoegangsbewijs 31%

de anderhalve meter 1,1%

geen handen schudden 2,3%

alles wat na 22 uur niet mag 2,3%

Ik heb nergens moeite mee 32,2%

87 stemmen - poll is beëindigd