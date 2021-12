Schaatslegende Reinier Paping (90) overleden

ma 20 december 2021 19.15 uur

DOKKUM - Schaatslegende Reinier Paping is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS. Paping verwierf zijn bekendheid als de winnaar van de Elfstedentocht van 1963, de zwaarste tocht uit de geschiedenis.

De Elfstedentocht van 18 januari 1963 kenmerkte zich met extreem zware weersomstandigheden. Het was 18 graden onder nul bij de start. Een krachtige noordoostenwind maakte het nog zwaarder voor de schaatsers.

Reinier Paping was in de regio een graag geziene gast. In 2017 kwam hij in elk geval nog langs in restaurant 't Raedhûs in Dokkum. Hij zette toen zijn handtekening op een grote muurschildering in het destijds vernieuwde restaurant. In 2016 was hij gast bij het 150-jarig bestaan van ijsclub Concordia in Kollum.