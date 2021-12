Verdachte vraagt rechter om langere celstraf

wo 08 december 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Het gebeurt niet vaak dat een verdachte de rechter vraagt om een gevangenisstraf op te leggen. Donderdag deed een 37-jarige oud-inwoner van Drachten dat wel. Hij wilde voorkomen dat hij maandag al op vrije voeten zou komen.

Afgekickt van GHB

De Drachtster stond terecht voor een reeks feiten. Momenteel zit hij een straf uit. Die zou aanstaande maandag eindigen, maar dat wilde de Drachtster liever voorkomen. Hij is bezig zijn leven te beteren, in de gevangenis volgt hij allerlei cursussen en hij is inmiddels afgekickt van een GHB-verslaving.

Beschermd wonen

Hij wil na de detentie opgenomen worden in een beschermd wonen-programma, maar dat is nog niet geregeld. Vandaar het verzoek om een gevangenisstraf. Hij heeft geen vast woonadres, vandaar het verzoek om een gevangenisstraf, zodat hij niet op straat komt te staan. Hij werd op zijn wenken bediend, de rechter veroordeelde hem tot een celstraf van acht maanden waarvan zes voorwaardelijk. Hij moet zich laten behandelen en hij krijgt toezicht van de reclassering.

Tegen deur geplast

Hij had zich schuldig gemaakt aan winkeldiefstal - bij het Kruidvat had hij van alles gestolen - en hij had tot twee keer toe een fiets gepikt. Begin september had hij op het politiebureau in Drachten, zoals het juridisch genoemd werd, een ophoudkamer 'vernield’. Hij had tegen de deur geplast.

Bewusteloos op straat

De verdachte was op het bureau beland omdat hij op straat onwel was geworden. Ongeruste omstanders hadden de politie gebeld omdat de man bewusteloos op straat lag. Hij had GHB gebruikt en was daardoor out gegaan, zei de verdachte. In tassen die hij bij zich had trof de politie behalve twee flesjes GHB en een zakje met speed, ook gereedschap en een speelgoedpistool aan.

GHB en whisky

Het gereedschap had hij uit een schuurtje gestolen. Doordat hij al een poosje vastzit is de verdachte van zijn verslavingen af. Behalve GHB gebruikte hij ook op grote schaal whisky. Hij is stellig van plan om iets van zijn leven te maken. Daar wilde de rechter hem bij helpen. "Ik wil graag dat u door blijft gaan op de goede weg". Voor het bezit van het nepwapen, een overtreding, kreeg de man vier dagen celstraf.