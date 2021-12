Auto total loss na aanrijding met aanhangwagen

za 04 december 2021 15.42 uur

ENGWIERUM - Een Peugeot is zaterdagmiddag total loss geraakt bij een aanrijding met een aanhangwagen. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.54 uur op de Munebuorren (N358) bij Engwierum.

De bestuurster van de auto reed richting Dokkumer Nieuwe Zijlen en had de bestelbus met kar nooit opgemerkt. Deze combinatie stond op de weg geparkeerd. De bestuurster van de Peugeot kwam vol in botsing met de aanhangwagen die vervolgens losschoot van de bestelbus.

De bestuurster zat met twee kinderen in de auto en zij zijn opgevangen in een woning. Er is later uit voorzorg nog een ambulance ter plaatse gekomen voor eventuele extra hulpverlening. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De twee kinderen kregen een Good Bear voor de troost.

