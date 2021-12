Tilster (44) krijgt 20 maanden cel voor verkrachting 16-jarig meisje

vr 03 december 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kootstertille (44) is wegens verkrachting van een minderjarig meisje veroordeeld tot 20 maanden cel. In de nacht van 8 op 9 februari vorig jaar heeft hij het toen net 16-jarige nichtje van zijn voormalige partner verkracht.

Verdachte ontkende

Tijdens de zitting, twee weken geleden, ontkende de man. Hij veronderstelde dat hij doelwit was van een wraakactie. De rechtbank acht echter bewezen dat hij, na een avondje uit, tegen haar wil seks heeft gehad met het meisje. Zij was \'s avonds op stap geweest met haar tante en zou blijven slapen.

Eigen seksuele behoeftes laten prevaleren

Toen de tante al naar bed was, werd het slachtoffer verkracht. Ze had verschillende keren aangegeven dat ze dat niet wilde en de verdachte meermaals weggeduwd, maar daar trok hij zich niets van aan. De rechtbank vindt het “zeer kwalijk” dat de man zijn eigen seksuele behoeftes heeft laten prevaleren boven de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Geen verantwoordelijkheid

Hij heeft misbruikt gemaakt van zijn overwicht op het meisje en het vertrouwen dat zij in hem had, stelt de rechtbank. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor het delict. Dat er tussen het feit en de datum van de uitspraak bijna twee jaar zit, is een strafverminderende factor. De man moet een schadevergoeding van 5225 euro aan het meisje betalen.