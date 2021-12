Vijf maanden cel voor dreigen met pistool in kapperszaak

vr 03 december 2021 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een man (20) die begin augustus twee medewerkers van een kapperszaak in Drachten met een vuurwapen bedreigde, is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden waarvan de helft voorwaardelijk.

Doorgeladen pistool

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, stapte met een doorgeladen pistool bij de kapperszaak aan het Moleneind zuidzijde naar binnen. Hij zou eerder die dag zijn mishandeld door medewerkers van de kapperszaak, hij zou seks hebben gehad met het nichtje van een van de mannen.

13 gram cocaïne

Hij beweerde dat hij naar binnen was gegaan om zijn excuses aan te bieden. Het wapen had hij meegenomen voor het geval het uit de hand zou lopen. Hij had het pistool gekregen van een dealer voor wie hij cocaïne bezorgde. Hij had 13 gram cocaïne bij zich toen hij werd aangehouden.

Kinderlijk gedrag

De rechtbank bepaalde dat de man zich moet laten opnemen bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de GGZ in Franeker. Hij functioneert mogelijk op een beneden gemiddeld intelligentieniveau. Hij vertoont volgens de reclassering kinderlijk gedrag en kan nauwelijks de risico’s van zijn eigen handelen inschatten.

Gevreesd voor zijn leven

Een behandeling is nodig om de kans op herhaling te verlagen. De verdachte moet aan een van de mannen die hij bedreigde een schadevergoeding van 1594 euro betalen. De man heeft gevreesd voor zijn leven toen hij het wapen op zich gericht kreeg.