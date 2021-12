Huis van de maand: Warreboslaan 7 te Surhuisterveen

vr 03 december 2021 12.37 uur

SURHUISTERVEEN - Een jaren '30 plaatje om te zien, maar ook om te bewonen! Wat een prachtig huis én dat op een van de mooiste plekjes van Surhuisterveen!

Deze karakteristieke en gemoderniseerde vrijstaande woning heeft een stenen garage van ca. 30m2, een ruime woonkamer en eetkeuken, 3 slaapkamers (met de mogelijkheid tot uitbereiding tot meer) én een heerlijk besloten achtertuin op het zonnige zuidoosten.

Het geheel is gelegen nabij het bruisende centrum van Surhuisterveen met de (A7) uitvalswegen naar Drachten, Heerenveen, Groningen en Leeuwarden. Het woonhuis is gebouwd in 1938, op een perceel van 336 m2 en is in de loop der jaren gemoderniseerd. De aanwezige ruimte is optimaal benut en doordat er een badkamer op de begane grond is geplaatst, is met kleine aanpassingen een slaapkamer op de begane grond te realiseren waardoor de woning levensloopbestendig wordt.

De woning is keurig onderhouden. Zo is onder andere het schilderwerk in 2020 en 2021 uitgevoerd; is de woning grotendeels voorzien van luxe kunststof boeidelen, goten en kozijnen; is het dak vernieuwd; is er een nieuw dakkapel geplaatst; is het elektra aangepakt (inclusief de meterkast) en zijn de platte daken vervangen (2006 en 2021).

Ook aan energiezuinigheid is gedacht. Zo is de gehele woning voorzien van dubbele (HR++)beglazing, is het dak geïsoleerd en is de begane grondvloer na geïsoleerd doormiddel van chips.

Begane grond:

Hal/entree; ruime en lichte woonkamer van ca. 31 m2 met houthaard; keuken met diverse inbouwapparatuur en dubbele openslaande tuindeuren naar de zonnige besloten achtertuin; badkamer met ruime inloopdouche, wastafel en wastafelmeubel; bijkeuken/hal; toiletruimte met wandcloset en fontein; ruime garage met witgoedaansluitingen, dubbele openslaande deuren en doorloop naar de achtertuin.

Kelder:

Bereikbaar via woonkamer.

Eerste etage:

Overloop; 4 ruime (slaap)kamers en zeer veel bergruimte.

De achtertuin is gelegen op het zonnige zuidoosten en is door de L-vorm voorzien van een overvloed aan zon. De brede oprit biedt plaats voor het parkeren van meerdere auto's Surhuisterveen staat bekend om haar regiofunctie, gezelligheid en hoge voorzieningenniveau. Ook ligt Surhuisterveen zeer centraal aan o.a. de A7. Surhuisterveen heeft o.a. een verzorgingstehuis, een brandweerkazerne, een multifunctioneel centrum, kinderdagverblijven, zwembaden, een postkantoor, vele winkels, vier grote supermarkten, en vele horecagelegenheden. Tevens beschikt het dorp over drie basisscholen en een brede middelbare school.

Deze sfeervolle '30 jaren woning van binnen en buiten bewonderen? De Flexibele Makelaar laat u de Warreboslaan 7 te 9231 AG Surhuisterveen graag uitgebreid bewonderen.

