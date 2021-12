Dokkumer Spoedpolikliniek moet ziekenhuizen ontzorgen

ma 29 november 2021 11.01 uur

DOKKUM - Na een opstartfase van enkele maanden is Sionsberg helemaal klaar om ook patiënten op te vangen in de Spoedpolikliniek in Dokkum. Het gaat hierbij om minder complexe patiënten. Deze minder ernstig zieke patiënten zijn tijdens kantooruren welkom op de Spoedpolikliniek in Sionsberg in Dokkum.

Dat zijn bijvoorbeeld patiënten met buikpijn, een wond, een mogelijk gebroken been of arm, pijn op de borst of hartkloppingen. Zij kunnen na een bezoek aan hun huisarts worden verwezen naar de Spoedpolikliniek. Op deze wijze wordt deels de druk op de Spoedeisende Hulp van de Fries ziekenhuizen ontlast.

Door het opvlammen van Corona is het druk op de afdelingen Spoedeisende Hulp in Nederland. Dat leidt inmiddels soms al tot een tijdelijke stop voor patiënten op de Spoedeisende hulpen omdat het te druk is.

In de Spoedpolikliniek komen patiënten dezelfde dag nog op afspraak waardoor ze niet hoeven wachten. Vervolgens kan bloedonderzoek worden gedaan, echo, röntgen en een ECG om te beoordelen of patiënten iets mankeren.

"Slechts 1 op de 100 patiënten gaat door naar een ziekenhuis voor een opname" aldus Michiel Gorzeman, SEH arts en medisch manager van de Spoedpolikliniek. "De rest wordt verder behandeld in Sionsberg of door de huisarts."

Veilige zorg

Ernstig zieke patiënten horen op de Spoedeisende hulp terecht. Daarom wordt bij aanmelden van een patiënt voor de Spoedpolikliniek samen met de huisarts gekeken of de patiënt wel geschikt is voor de Spoedpolikliniek. "Zeker 30% van de patiënten die nu door de huisarts naar de SEH worden verwezen kunnen op de Spoedpolikliniek Dokkum terecht" aldus Gorzeman. "Daarmee ontlast de Sionsberg de overbelaste Spoedeisende hulpen in de regio en kan de patiënt toch snel terecht."