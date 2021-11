Rechtbank behandelt woningoverval op 70-jarige vrouw in januari

di 23 november 2021 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een inmiddels 21-jarige man, die ervan wordt verdacht dat hij op 15 december vorig jaar een 70-jarige vrouw heeft overvallen in haar woning aan de Patrimoniumstraat in Broeksterwâld, viert de kerst in de gevangenis. De man zit momenteel vast in het jeugddetentiecentrum De Hunneberg in Nijmegen.

Definitieve zittingsdatum

De Leeuwarder rechtbank heeft dinsdag het voorarrest met drie maanden verlengd. Er is al wel een min of meer definitieve zittingsdatum: volgens de officier van justitie zal de zaak op 6 januari aanstaande inhoudelijk worden behandeld. Voor die datum moet er nog een wel een reclasseringsrapport komen.

PIJ-maatregel geadviseerd

De verdachte, een inwoner van Dantumadiel, heeft eerder al gesproken met een psycholoog en een psychiater. Volgens de psycholoog ontkent de man dat hij de woningoverval heeft gepleegd. Hij zou ook niet openstaan voor een behandeling. De psycholoog adviseerde wel een behandeling. Dat zou in een strak kader moeten plaatsvinden, zoals de PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd.

Bivakmuts en mes

De verdachte werd op 6 januari van dit jaar aangehouden. Hij zou op de avond van 15 december het slachtoffer in haar woning hebben overvallen. De vrouw hoorde eerst gerommel bij de achterdeur, waarna er werd aangebeld. Toen ze opendeed, stond daar een man met een bivakmuts op zijn hoofd en een mes in de hand. De overvaller eiste geld. Nadat de bewoonster ongeveer honderd euro en een pinpas had afgegeven, verliet de overvaller de woning.

"Met de kerst niet bij familie"

De man moet vrijwel exact een jaar nadat hij is opgepakt voor de rechtbank verschijnen. Hij is op 5 januari van dit jaar aangehouden. Na de overval deed de politie onderzoek en werd er een Burgernetmelding gedaan. De verdachte zei dat hij zijn best doet in de jeugdgevangenis. "Maar ik vind het wel heel jammer dat ik met de kerst niet bij de familie kan zijn", voegde hij eraan toe.