Aankomst Sinterklaas in DamwÃ¢ld

Aankomst Sinterklaas in Damwâld

za 20 november 2021 18.45 uur

DAMWâLD - Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas aan in Damwâld. Dit ging niet geheel vlekkeloos, want de hoofdpiet was ziek.

De pieten hadden onderling ruzie wie dit jaar de hoofdpiet moest gaan vervangen. Het was de regelpiet helemaal ontgaan, want hij was nadat Sinterklaas vorige week aankwam in Nederland alvast richting Damwâld gegaan.

Maar gelukkkig bracht Sinterklaas uitkomst. De kinderen in Damwâld konden stemmen wie dit jaar de hoofdpiet mocht zijn.

Sinterklaas maakte nadat hij in Damwâald was aangekomen een 6 kilometer lange rondrit door het dorp. Onderweg werd burgemeester Agricola opgepikt die Sinterklaas vergezelde tijdens de rondrit.

Na de rondrit konden de kinderen Sinterklaas bezoeken in De Kruisweg middels een walkthrough.

Fotowedstrijd

Heb je leuke foto's gemaakt tijdens de intocht van Sinterklaas? Doe nu mee aan de fotowedstrijd en maak kans op 50 euro!

FOTONIEUWS