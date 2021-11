Fietser gewond bij aanrijding

wo 17 november 2021 17.30 uur

DRACHTEN - Op de kruising van de Gauke Boelensstraat met de J.M. Houwenstraat in Drachten is woensdag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist.

Het ongeval vond even na 17.00 uur plaats. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Na een behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance weggebracht.

De weg was vanwege de afhandeling van het ongeval enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. In de file, een paar honderd meter verder, kwamen ook nog enkele auto's met elkaar in botsing.

