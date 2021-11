Man (54) pint contactloos met gestolen pas

vr 12 november 2021 14.20 uur

LEEUWARDEN - Een 54-jarige inwoner van Gorredijk is vrijdag wegens diefstal door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De man had in augustus vorig jaar een portemonnee uit een auto gepikt en vervolgens met de bankpas van de eigenaar tot twaalf keer toe contactloos gepind.

Kleine bedragen gepind

De eigenaar van de portemonnee kwam de dief zelf op het spoor door via de bankieren-app de verschillende pintransacties na te lopen. De verdachte had overal telkens kleine bedragen gepind. De pin-expeditie eindigde bij de Albert Heijn, waar hij tevergeefs probeerde te pinnen. Dat lukte niet omdat de pas inmiddels was geblokkeerd.

Verdachte ontkende

Toen de politie hem ernaar vroeg, ontkende de verdachte dat hij de portemonnee had gestolen. De beurs werd echter wel in zijn woning aangetroffen. Vervolgens had hij beweerd dat hij niet wist dat hij met de pas van iemand anders pinde.

Eerder veroordeeld voor diefstallen

De Gorredijker is eerder veroordeeld voor diefstallen. Voor de diefstal van de beurs en pinpas had hij al van het Openbaar Ministerie (OM) een werkstraf van 40 uur gekregen. Daarvan had hij maar 11 uren gedaan. De rechter bepaalde dat de man de resterende 29 uur alsnog moet werken.