1300 patiënten in ziekenhuizen Noord Nederland

do 11 november 2021 15.28 uur

DRACHTEN - De toename van het aantal besmettingen en het aantal opnames van coronapatiënten in (Noord) Nederland gaat veel sneller dan verwacht. De situatie in de zorg is zorgelijk, de druk loopt verder op: in de ziekenhuizen liggen in heel Nederland ongeveer 330 Covid-patiënten op de IC en meer dan 1.300 Covid-patiënten in de kliniek. Dat laat het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland weten.

"Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen, wordt in de gehele zorgketen in Noord-Nederland gekeken naar mogelijkheden. De Covid-capaciteit in de ziekenhuizen is versneld opgeschaald, zowel de klinische bedden als de IC; hierdoor kunnen we ook bedden aanbieden voor andere regio's en hebben we afgelopen dagen ook al enkele patiënten overgenomen uit o.a. Limburg, om de druk daar iets te helpen verlichten."

Reguliere zorg afgeschaald

Om beschikbaarheid van bedden voor Covid-patiënten vrij te kunnen maken zien alle ziekenhuizen in de noordelijke regio zich genoodzaakt om reguliere zorg af te zeggen. De komende dagen zijn nog meer bedden nodig voor Covid-patiënten, daardoor is het helaas noodzakelijk dat de reguliere zorg nog verder afgeschaald gaat worden.

"De capaciteit wordt extra gemonitord, we maken goede afspraken met de huisartsenorganisaties over de instroom van patiënten naar de ziekenhuizen en het aantal Covid-bedden in de Covid-huizen wordt verdubbeld om de uitstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis goed te laten verlopen."

Er wordt alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; de ziekenhuizen monitoren deze zorg in nauwe samenwerking met elkaar. Daarnaast bereidt de hele zorgketen zich optimaal voor op de verwachte toename van het aantal coronapatiënten. "Alle zorgmedewerkers in Noord-Nederland doen hun uiterste best om te

zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen."