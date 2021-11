Man (50) betrapt op rijden onder invloed van drugs

vr 29 oktober 2021 12.48 uur

DRACHTEN - Een 50-jarige automobilist uit Steenwijk is donderdagmiddag door de politie aangehouden omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. De man werd op de Geeuw in Drachten bij een reguliere verkeerscontrole staande gehouden.

Een drugstest maakte duidelijk dat de man onder invloed van drugs had gereden. Hij werd door agenten meegenomen naar het bureau voor verder (bloed)onderzoek. Hij was bovendien in het bezit van harddrugs. Deze drugs zijn door de politie in beslag genomen.