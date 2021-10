Deel vastgoed Smallingerland in 2022 op de markt

wo 27 oktober 2021 15.21 uur

DRACHTEN - Een deel van het vastgoed van de gemeente Smallingerland komt volgend voorjaar op de markt. De eerste stappen op weg naar het professionaliseren van het grondbedrijf zijn positief ontvangen. De gemeenteraadsleden lieten zich dinsdagavond tijdens Het Debat enthousiast uit over de nota Grond- en Vastgoedbeleid van burgemeester en wethouders.

De accountant, die de jaarcijfers van de gemeente naploos, kwam met het dringende advies om de zaken goed en deugdelijk te organiseren. De verkoop van overbodig onroerend goed hoort daar ook bij.

Het college was nog niet aan toegekomen aan het maken van een lijst met te verkopen onroerend goed ende bijbehorende vraagprijzen. Volgend voorjaar wordt daar meer duidelijk over. De wijze waarop de verkoop van onroerend goed plaatsvindt, is eerst nog onderwerp van beraadslaging. De gemeenteraadsleden buigen zich later over de voorstellen en ideeën, die van het college komen. De uit te zetten koers is van belang om te bepalen welk onroerend goed verkocht kan worden.

"We hebben de lijst met te verkopen panden en eventuele vraagprijzen nu nog niet. We hebben nog geen opdrachten aan makelaars en taxateurs gegeven, want daar zijn forse kosten mee gemoeid. Dat doen we pas als het beleid in de gemeenteraad is besproken," aldus wethouder Robin Hartogh Heijs.

Mocht er tussentijds onroerend goed in Smallingerland geschikt voor verkoop worden, dan gaat dat gewoon de deur uit. Wethouder Hartogh Heijs benadrukte dat marktconforme prijzen zullen worden gevraagd. Hij zei blij te zijn met de positieve woorden van de raadsfracties. Op initiatief van CDA en VVD stemde de gemeenteraad in juni voor een motie om met een vastgoedlijst en vraagprijzen te komen.