FeanwÃ¢ldster (45) opgepakt voor steekincident

Feanwâldster (45) opgepakt voor steekincident

wo 27 oktober 2021 14.41 uur

FEANWâLDEN - Een 45-jarige vrouw uit Feanwâlden is dinsdagnacht opgepakt door de politie. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident. Ook een 60-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden.

De steekpartij vond dinsdagavond of -nacht plaats in Leeuwarden. De politie kreeg rond 1.00 uur een melding dat een gewonde vrouw in de omgeving van het station en het Zuiderplein zou lopen. Toegesnelde agenten troffen op de Voorstreek een 35-jarige vrouw uit Leeuwarden aan. Zij voldeed aan het signalement. Zij was gewond en zou het slachtoffer zijn geworden van een steekincident.

Aanhoudingen in dezelfde nacht

De vrouw is gecontroleerd door de ambulance en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De politie wist - na onderzoek - diezelfde nacht nog de man en vrouw aan te houden in Leeuwarden. Zij worden beide verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.

Het gaat om een incident in de relationele sfeer. De recherche doet onderzoek naar de precieze toedracht van het steekincident. Beide verdachten zitten vast en zullen worden verhoord.

Getuigen gezocht

Het incident heeft vermoedelijk plaatsgevonden op of bij het industrieterrein De Zwette. Daarom wordt er uitgebreid onderzoek gedaan. De recherche vraagt getuigen om zich te melden. Hebt u iets gezien of gehoord wat met dit incident te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.