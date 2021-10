Man (54) en jongen (16) opgepakt voor illegale vuurwerkverkoop

vr 22 oktober 2021 14.49 uur

DOKKUM - Een 54-jarige man en een 16-jarige jongen zijn deze week door de politie opgepakt op verdenking van de verkoop van illegaal vuurwerk. Beiden zijn woonachtig in de gemeente Noardeast-Fryslân.

De twee zijn op 19 oktober aangehouden op het moment dat ze illegaal vuurwerk verkochten. Uiteindelijk bleek dat de jongen honderden stuks illegaal vuurwerk in zijn woning had liggen. Dit vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

De 16-jarige jongen en de 54-jarige man zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachte in het onderzoek.

Gevaar en overlast

De opsporing van vuurwerk en de handhaving van het vuurwerkverbod heeft dit jaar de volle aandacht bij de politie. Zwaar en/of illegaal vuurwerk brengt veel risico's met zich mee. Naast het grote gevaar op letsel en schade bij het afsteken is ook het vervoer en opslaan een groot risico voor de omgeving.

