Drugsgebruiker (35) rijdt slingerend over de weg

wo 20 oktober 2021 16.28 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel liep dinsdagnacht tegen de lamp in Leeuwarden. De man reed omstreeks 3.00 uur slingerend over de Heliconweg. Dat was voor de politie een mooie aanleiding voor een controle.

De man werd staande gehouden en hij blies een "P" op het selectiemiddel. Hij was niet onder invloed van alcohol. Een speekseltest gaf de waarden cocaïne en amfetamine aan. Ook bleek dat de bestuurder met een geschorst rijbewijs de weg op was gegaan. De verdachte is door de politie aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt.