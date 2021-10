Omstanders redden man op scootmobiel uit sloot

za 16 oktober 2021 16.41 uur

BURGUM - Op de Elingsloane in Burgum is zaterdag even voor 16.00 uur een scootmobiel te water geraakt. De bestuurder daarvan is door mensen die voetbal aan het kijken waren gered uit de sloot.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te onderzoeken. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

