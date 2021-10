Conflict Kramer en Talsma opgelost, Facebook-bericht verwijderd

do 07 oktober 2021 17.00 uur

DOKKUM - Een conflict tussen raadslid Johan Talsma en burgemeester Johannes Kramer is donderdag opgelost tussen de twee. Het conflict ontstond na een Facebook-bericht van Talsma over de coronamaatregelen. Er is donderdag een gesprek geweest en het gewraakte bericht is gewist.

Talsma schreef vorige week op Facebook: "Mag een burgemeester liegen tegen de raadsleden?’ In de raadsvergadering van de dag ervoor had Kramer namelijk aangegeven dat de situatie omtrent Covid-19 in de gemeente zeer ernstig was met oplopende besmettingen.

Talsma zette bij het bericht - de volgende dag - de cijfers van de GGD waaruit bleek dat er die week 117 besmettingen waren tegen 123 in de week ervoor. Deze cijfers waren dus een dag na de raadsvergadering gepubliceerd.

Open gesprek

Als reactie op het bericht was Talsma er door Kramer op gewezen dat dergelijke uitingen consequenties kunnen hebben. Talsma en Kramer hebben donderdagochtend een open gesprek gehad over deze situatie.

Geen bedreiging

Talsma heeft uitgelegd dat het niet zijn bedoeling is geweest de burgemeester uit te maken voor leugenaar. Kramer heeft aangegeven dat hij Talsma heeft gewezen op mogelijke consequenties van het bericht, maar dat dit nooit bedreigend is bedoeld.

"Het gesprek heeft opgeleverd dat zowel Talsma als Kramer tevreden zijn met de uitleg van de ander en dat wat er gebeurd is, achter zich laten." zo laat de gemeente Noardeast-Fryslân in een statement weten.

Talsma laat in een reactie nog weten dat hij het bericht van Facebook haalde nadat hij een excuses had ontvangen. "Ik heb toen gezegd, ik haal het er af maar inhoudelijk zijn we het niet eens."