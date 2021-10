Discotheek Quatrebras is verkocht

do 07 oktober 2021 16.40 uur

NOARDBURGUM - Dancing Quatrebras in Noardburgum is verkocht. De discotheek was ruim 20 jaar in eigendom van Piet de Poel. Na vele succesvolle jaren hobbelde het 'discoleven' de laatste jaren achteruit en kwam Quatrebras te koop te staan.

De koopakte is inmiddels getekend en de overdracht vindt begin 2022 plaats. Dat het gebouw plat gaat is zeker. De nieuwe eigenaar Jaap Holwerda uit Burgum laat WâldNet weten dat hij verder nog geen concrete plannen heeft. Holwerda laat wel doorschemeren dat hij uit de tankstation-wereld komt. "Mar ja, wa't in goed idee hat, mei him melde by my...."

Moaie lokaasje

Duidelijk is wel dat Quatrebras niet doorgaat als kroeg of discotheek. Vooral het terrein is voor Holwerda een mooie kans. "It is in hiele moaie lokaasje. It leit ticht by it spoar fan Feanwâlden en de Sintrale As. Alles wurdt d'r fernijd binnenkoart....." Holwerda ziet veel mogelijkheden en later zal duidelijk worden wat het uiteindelijk wordt.

Begrip in regio

Jarenlang was discotheek Quatrebras een begrip in de regio. De laatste jaren was de discotheek niet meer geopend met uitzondering van losse evenementen.

Laatste keer...

Ook dit jaar staan er in december nog een paar evenementen gepland tijdens de Mega Kerst Maand op het terrein bij Quatrebras. Dat zijn de evenementen De Vrije Piraten, De Qmusic Foute show en de Mega Kerst Tent.

